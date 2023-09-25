تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: موسكو تتهم أمريكا بتفجير خط «نورد ستريم»

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، حسين مشيك، إنه رغم وجود العديد من الدول المستفيدة من تفجير خطي غاز «نورد ستريم»، فإن الجانب الروسي أكد أن موسكو ليست الجهة المسؤولة عن هذا العطل.

موسكو وجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا

وأضاف «مشيك»، خلال إفادته على الهواء خلال برنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية إيمان الحويزي، مساء اليوم الاثنين، أن موسكو وجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا، وأن الاستخبارات الأوكرانية والقدرات الأوكرانية لا ترقى لتفجير خط الغاز.

وأوضح أن روسيا قالت إن تفجير نورد ستريم يحتاج إمكانيات دولة كبرى مثل أمريكا أو بريطانيا، كما ألمح خبراء الاقتصاد أن روسيا مستفيدة من عوائد خط الغاز في حربها ضد أوكرانيا وضد القوى الغربية.

موسكو أبدت عدم ثقتها في تحقيقات السويد والدنمارك وألمانيا

ولفت إلى أن موسكو أبدت عدم ثقتها في تحقيقات السويد والدنمارك وألمانيا، وطالبت مرارا إشراكها في هذه التحقيقات، لكن ما أسمته روسيا «التعنت الأوروبي» هو ما منع مشاركة موسكو في هذه التحقيقات.