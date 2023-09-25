الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية تبحث مع روسيا تطوير برامجها الصاروخية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة، ترى أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية «طريق ذو اتجاهين تزداد خطورته».

زيارة قائد كوريا الشمالية لروسيا

ووصف بلينكن، في تصريحات خلال منتدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نقلتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الأحد، الزيارة الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، إلى روسيا بأنها دليل على "تهديدات بيونج يانج للأمن الأوسع نطاقا.

روسيا تسعى للحصول على معدات عسكرية

وأشار أنتوني بلينكن، إلى أن روسيا تسعى للعثور على المعدات، والإمدادات والتكنولوجيا في صراعها مع أوكرانيا، وأن كوريا الشمالية تبحث عن المساعدة لتعزيز وتطوير برامجها الصاروخية.

وأضاف بلينكن، خلال المنتدى الذي يجمع بين مسئولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء الآخرين لتسليط الضوء على السبل الخطرة التي يهدد بها التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية السلام والأمن العالمي.