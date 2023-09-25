مراسل «القاهرة الإخبارية»: لا دليل على إدانة روسيا في تفجير «نورد ستريم»

قال سلامة عطا الله مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن هناك مجموعة من التحقيقات الأوروبية وليس هناك تحقيق أوروبي مشترك حول تفجير خطي غاز «نورد ستريم»، في ألمانيا والدنمارك والسويد ودول أخرى.

الاتهامات الأوروبية كلها لروسيا

وأضاف خلال إفادته على الهواء خلال برنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن المحطات الرئيسية في ما حدث منذ السادس والعشرين من سبتمبر 2022 أنه بمجرد الانفجارات في خطي أنابيب الغاز، قال الأوروبيون إن ما حدث متعمد.

وتابع أن الاتهامات الأوروبية كلها توجهت نحو روسيا، ثم بعد 3 أشهر لم يجد الأوروبيون أي دليل على تورط موسكو، ومع تقدم التحقيقات ظهرت اتهامات لجماعات أوكرانية غير حكومية بانها نقلت المتفجرات بالقوارب وفجرت الخطين.

روسيا من مصلحتها قطع الغاز عن أوروبا

ولفت إلى أن القصة غامضة جدا لأن هناك أكثر من مصلحة متناقضة؛ فروسيا من مصلحتها قطع الغاز عن أوروبا، وأوكرانيا من مصلحتها تفجير الخطين لأنه يمر في أراضيها دون أن تستفيد منه ولا تأخذ رسوم مرور حتى الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها توقف خطي الغاز.