وزارة الرياضة تُطلق النسخة الثانية من بطولة السباحة بمراكز شباب محافظات الصعيد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات بطولة السباحة الثانية بمراكز شباب محافظات الصعيد، على أرض استاد بني سويف الرياضي.

تُقام بطولة السباحة الأولى لمراكز شباب محافظات الصعيد، بمشاركة 300 سباحًا وسباحة من محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، وأسوان، بحضور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومسؤولي البطولة من الإدارة.

صبحي: إقامة المشروعات المختلفة لشباب ونشء محافظات الصعيد

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لشباب ونشء محافظات الصعيد على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكل المحافظات.

أهمية دمج شباب محافظات الصعيد

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية وضرورة دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الصعيد بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كل المجالات والفنون وممارسة الرياضة.