وزير الشباب يوجه بفتح مراكز التنمية الرياضية للطلاب السودانيين

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مديري ومسؤولي مراكز التنمية الشبابية والرياضية التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، بفتح المراكز الشبابية لاستقبال الطلاب السودانيين مجانا، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية والترفيهية.

استقبال الأشقاء السودانين وأبنائهم الطلاب في جميع المراحلة التعليمية

وأكد محمود الجراحي المدير التنفيذي لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، أن المركز تلقى توجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستقبال الأشقاء السودانين وأبنائهم الطلاب في جميع المراحلة التعليمية.

وأضاف «الجراحي» في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تدعيم الروابط المصرية - السودانية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة، بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشقاء السودانين في كل مؤسسات وزارة الشباب والرياضة.

تنظيم العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية

أوضح أن مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، التابع لوزارة الشباب والرياضة، نظم اليوم العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية، والترفيهية والمسابقات، للطلاب السودانين الذين توافدوا على مدار اليوم، إذ أضفت هذه الأنشطة روح البهجة والسعادة التي اعتلت وجوه جميع المشاركين.