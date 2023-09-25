«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة توعوية لمواجهة الانحرافات السلوكية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية عن «مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري» بمركز التنمية الشبابية بدسوق، بمشاركة 40 شابا وفتاة ضمن خطة النادي الثقافي بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

ندوة توعوية تحت عنوان «مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري»

أدار الندوة الشيخ رضا أبو سعد، بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وتناول خلالها تعريف الانحرافات السلوكية من الناحية الدينية والاجتماعية، وأسبابها، وكل ما هو غير معتاد ويدخل تحت مظلة اختراق وانتهاك للتوقعات الاجتماعية، التي يحددها المجتمع ويقبل بها وآثارها السلبية على المجتمع وضرورة مواجهة الشباب للانحراف عن الحدود التي يرسمها المجتمع المصري وتشكل قيمه ومبادئه.

مواجهة القضايا التي قد تشكل خطراً على المجتمع

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ وزارة الشباب تولى اهتمامًا كبيراً بملف الوعى لدى الشباب بأسس وقيم المجتمع ومواجهة القضايا التي قد تشكل خطراً على المجتمع، من خلال تقديم البرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب بهدف إعلاء قيمة تحمل المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية تحديداً التي أحدثت تغييراً كبيراً على سلوك النشء والشباب وتحاول مؤسسات الدولة في تعميق الوعي لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري.

نُظمت الندوة التوعوية بمركز التنمية الشبابية بدسوق، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ همت مصطفى، منسق النشاط الثقافي بالمديرية.