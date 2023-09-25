موسكو تستدعي سفير بلغاريا وتبلغه احتجاجها على طرد رئيس الكنيسة الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، وقدمت له احتجاجاً شديد اللهجة، على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.

استدعاء السفير البلغاري

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: «استدعينا سفير بلغاريا أتاناس كريستين اليوم ووجهنا له احتجاجاً شديد اللهجة على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صوفيا، بذرائع كاذبة وبطريقة مهينة».

عمل استفزازي وعواقب «غير سارة»

وأضاف: «هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي»، محذرة صوفيا من عواقب «غير سارة».

مخططات لتقويض علاقات روسيا وبلغاريا

وتابعت: «نحن على قناعة تامة بأن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل ومصيرها الفشل».