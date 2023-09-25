«التعليم المدني» ندوة لتنمية ولاء الشباب في «رياضة كفر الشيخ»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، لقاء تدريبيا يحمل عنوان «التعليم المدني.. المحاور والأهداف»، اليوم الاثنين، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، بمشاركة 35 عضوا من أعضاء برلمان الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعزيز الشعور بالهوية المصرية

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ اللقاء التدريبي ناقش محاور رئيسية أهمها التعرف على الحقوق والواجبات، ومفهوم المشاركة والمواطنة والشباب والدولة والشباب والتنمية، مؤكداً أنّ اللقاء يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب، وتقبل الاختلاف واحترام الحريات العامة.

لقاء تدريبي بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

أدار اللقاء التدريبي أحمد الروميلي، مدرب وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وتنفيذ فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.