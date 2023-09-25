«الوطن» تنشر صورة توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

توافد المئات من المواطنين على مكاتب التوثيق العقاري بالمنصورة، لتحرير توكيلات تأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتشرت صور لبعض توكيلات المواطنين للرئيس.

المواطنون يحررون توكيلات للرئيس السيسي

وتنشر «الوطن» صورة توكيلات حررها المواطنون في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لدعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في دورة أخرى بالانتخابات الرئاسية 2024.

ودفعت مديرية أمن الدقهلية بعدة سيارات للشرطة والمرور لتأمين المواطنين، حرصا على أمنهم وسلامتهم، تزامنا مع التكدس والزحام الشديد الذي شهده مكتب الشهر العقاري بمدينة المنصورة لتحرير توكيلات تؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات

وكان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن خلال مؤتمر صحفي، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لعام 2024، إذ تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح للانتخابات 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساءً.