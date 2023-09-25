«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

بناء الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين

وقالت المشرف العام على المجلس، إن هذه الذكرى العطرة تحل علينا في أجواء مليئة بالفخر والعزة والكرامة وكذلك بناء الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين ورؤية قائدها، داعية المولى عز وجل أن يبارك في مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعية دائما إلى التنمية والبناء.

الاحتفال بالمولد النبوي

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن احتفالنا بمولد النبي الهادي رسالة ربانية وروحية على الرحمة والسلام والتكاتف والتلاحم والوحدة، وأن ذكرى ميلاد نبي الإنسانية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تجديد لروح العمل والبناء والسلام.