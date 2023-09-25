«الأوقاف»: 15 مليار جنيه تكلفة عمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا بعنوان «عشر سنوات من الإنجاز والعطاء»، كشفت خلاله الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية.

إنجازات الوزارة في عهد الرئيس

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحقيق العديد من الانجازات في مجال عمارة المساجد وفرشها، حيث يكون إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه حتى 30 سبتمبر بإجمالي 11227)مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، منها 4584 مسجدًا، بتكلفة بلغت ما يقرب من 5 مليارات جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو 6643 مسجدًا جرى تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو 9,289 مليار جنيه.

وأعلنت الوزارة أنها حقتت رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي جرى إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، إذ جرى افتتاح 4104 مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 حتى 29 سبتمبر، وحصول 214 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.