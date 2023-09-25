«الأوقاف» توضح إنجازاتها في عهد الرئيس السيسي بمجال خدمة المجتمع

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية بيانا هاما توضح من خلاله الإنجازات التي حققتها الوزارة في العديد من المجالات ومن بينها مجال البر وخدمة المجتمع منذ بداية تولي الرئيس السيسي للحكم حتى 30 سبتمبر 2023م.

إنجازات الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع

وأوضحت الأوقاف ما أنجزته في مجال البر وخدمة المجتمع وجاءت كالتالي:

- صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة «سكن كريم»، من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

-صرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة.

- صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

- صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق عطاء لمتحدي الإعاقة.

- صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

- صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

- صرف 30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة.

- صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

- صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

- تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة «نور حياة»، للإبصار.

- صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

- صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

- صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

- صرف 32,609,674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- صرف 16,300,000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

- صرف 130,745,451 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

- تم شراء سلع غذائية بقيمة 29,600,000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

- صرف 10,350,000 جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

- شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7,843,200 جنيهًا وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

- شراء 57,868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5,424,264 جنيهًا وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية .

- صرف 10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

- صرف 8,151,552 جنيهًا في علاج مرضى الأورام.

- شراء 3000 سجادة بقيمة 1,238,853 جنيهًا، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

- تم صرف 10 مليون جنيه لصندوق تأمين العاملين.

- تم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

- صرف 12,652,354 جنيهًا لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض

- صرف 6,459,295 جنيهًا لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

- صرف 120,307,768 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

- صرف 2,400,000 جنيه دعمًا لنقابة القراء.

- صرف 350 ألف جنيه تعويضات للمضاربين من حادث قطار سوهاج.

- صرف 12,507,000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

- صرف أكثر من 290 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

تخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف 175 مليون جنيه منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ 5 مدارس أخرى بـ3 محافظات.

- تخصيص 50 مليون جنيه لبروتوكول توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، وتم صرف 20 مليون جنيه منها.

إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية والمساعدات

كما أوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وصكوك الإطعام، وخلافه 2,507,285,852 جنيهًا، بينما إجمالي ما تم تخصيصه ويجري صرفه حسب التنفيذ الفعلي 55 مليون جنيه.

واختتمت الأوقاف بيانها قائلا:«إجمالي ما تم صرفه وتخصيصه 2,562,285,852 جنيهًا، فقط: ملياران وخمسمائة واثنان وستون مليونًا ومائتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا».