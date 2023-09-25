اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. انتخابات الرئاسة: فتح باب الترشح 5 أكتوبر.. والنتيجة 18 ديسمبر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمنى.. وتؤكد: «ضمير القاضى» حارس على الصناديق

انتخابات الرئاسة: فتح باب الترشح 5 أكتوبر.. والنتيجة 18 ديسمبر

«التعليم» تحصر «لجان الاقتراع».. و«الداخلية» جاهزة لـ«التأمين».. و«الصحة» تستقبل المرشحين لإجراء «الفحوصات» ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان

«الخارجية» تمد «الوطنية» بأماكن 138 لجنة فى 122 دولة لاستقبال «المصريين بالخارج» للتصويت

عضو «أمناء الحوار الوطنى»: الدولة وفرت المناخ المناسب لإجراء الانتخابات ونائب رئيس «حماة الوطن»: الانتخابات ستشهد أكبر نسبة إقبال على الصناديق

تعظيم سلام للمتفوقين

اليوم.. تكريم 2500 طالب متفوق فى ملتقى الخريجين الأوائل

رؤساء الجامعات: الدولة اعتمدت مسارات متعددة لتنمية قدرات الشباب وتكريم أوائل الخريجين نقطة فارقة

الخريجون: التكريم وسام على صدورنا وحافز لاستمرار العطاء.. ويمنح الشباب الثقة وينمى الولاء للوطن

«عبدالخالق»: قضايا الشباب أولوية للرئيس.. والدولة تحرص على تأهيلهم لسوق العمل

«مندور»: الملتقى حدث تاريخى لجامعة قناة السويس ومحطة مهمة للخريجين

«السيسى»: نتطلع لدفع مجالات التعاون مع «الآسيوى للاستثمار» فى قطاعات النقل والطاقة والاقتصاد الأخضر

«لى تشون»: حريصون على تعزيز المحفظة الاستثمارية فى مصر وتمويل مشروعات البنية التحتية

«السيسى»: تجاوزنا فجوة هائلة بين البنية الأساسية والمشروعات القومية الطموحة

«معيط»: 1.3 مليار دولار قيمة محفظة البنك «الآسيوى» الاستثمارية فى مصر

«الفنية العسكرية» تستقبل وفداً من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

القوات المسلحة حريصة على الارتقاء بالمستوى العلمى

جامعة طنطا: مستشفى سرطان الأطفال جاهز لخدمة أبناء الدلتا

«زكى»: «57357» يعمل بكفاءة ويُقدم خدماته التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام بالمجان

«دكان الفرحة» تدعم 2000 أسرة «من الأَوْلى بالرعاية» فى قنا

توزيع 20 ألف قطعة ملابس وأدوات مكتبية ولعب أطفال تزامناً مع اقتراب العام الدراسى الجديد

الزمالك يُنهى أزمة «زيزو» و«كولر» يحذر من التراخى

الصفحة الثانية

«السيسى»: تجاوزنا فجوة هائلة بين البنية الأساسية والمشروعات القومية

الرئيس: نُقدر دور البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.. ونمو القارة الأفريقية مرتبط بتمويل منخفض التكلفة.. والدولة عملت بكل ما أوتيت من قوة وأنفقت أموالاً هائلة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية.. ونحرص على دفع القطاع الخاص لقيادة التنمية.. وأصدرنا العديد من القرارات فى هذا الشأن

«الآسيوى للاستثمار»: العاصمة الإدارية شهادة نجاح لمشروعات البنية التحتية فى مصر

جين لى تشون: خطر تغيُّر المناخ يهدد الجميع والدليل ما حدث فى ليبيا والمغرب.. ونحتاج لمزيد من التعاون.. والاجتماع السنوى للبنك خطوة مهمة لمواجهة التحديات

«معيط»: 1.3 مليار دولار قيمة محفظته الاستثمارية فى مصر.. ونسعى لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغيُّر المناخى والاستثمار فى التكنولوجيا

وليد عادل: «الآسيوى» يدعم مشروعات البنية التحتية بتمويل المشروعات ذات الجودة العالية والمستدامة

خبير مصرفى: استضافة مصر للاجتماعات تعكس ثِقلها الإقليمى والدولى

الصفحة الثالثة

مصر تختار انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة

10 ديسمبر بدء الاقتراع فى الداخل.. والدعوة للتصويت تتزامن مع مرور 100 سنة على إجراء أول استحقاق ديمقراطى فى البلاد

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وتدعو المصريين للمشاركة

فتح باب الترشح 5 أكتوبر.. وإعلان نتيجة التصويت 18 ديسمبر تعقبه جولة الإعادة.. و«حمزة»: «ضمير القاضى» حارس على الصناديق.. والهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة 2024

الصفحة الرابعة

وزارات تستعد بـ«الترتيبات اللوجيستية» و«مدبولى»: هدفنا إجراء الانتخابات بأمثل وجه

«التعليم» تحصر لجان الاقتراع ومدى جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من الناخبين.. و«الداخلية» جاهزة بخطة تأمين و«الصحة» تستقبل المرشحين لإجراء «الفحوصات» ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.. و«المالية» توفر الاحتياجات اللازمة

«الخارجية» تمد «الهيئة الوطنية» بأماكن 138 لجنة فى 122 دولة لاستقبال «المصريين بالخارج» للتصويت

طلعت عبدالقوى: نعيش أزهى عصور الديمقراطية.. وعلى المصريين ممارسة حقهم فى اختيار الرئيس

عضو «أمناء الحوار الوطنى»: الدولة وفّرت المناخ المناسب لإجراء «الاستحقاق الرئاسى»

القيادة السياسية دعمت العمل الأهلى التنموى خلال السنوات الماضية.. والزيادة السكانية هى التحدى الأكبر

قرارات «الهيئة الوطنية» تؤكد عزم الدولة إجراء انتخابات نزيهة بإشراف قضائى كامل

الصفحة الخامسة

الأحزاب تعلن حالة التأهب للسباق الرئاسى بخطة لدعم «السيسى»

«المصريين الأحرار» ينظم حملة شعبية ودورات تدريبية للشباب فى المحافظات.. و«حماة الوطن» يدشن مقرات جديدة بالمحافظات استعداداً للماراثون الانتخابى

«مستقبل وطن»: لدينا قاعدة جماهيرية عريضة وننتظر إعلان الرئيس ترشحه رسمياً

الهيئات القضائية ترشح أعضاء «الوطنية للانتخابات».. وقرار جمهورى بتعيينهم خلال أيام

مصادر قضائية: لا سلطان لرئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية على اختيار الأعضاء.. ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية: الهيئة مستقلة بالكامل

اللواء أحمد العوضى: الدولة شهدت إنجازات غير مسبوقة فى عهد «السيسى».. واستكمال مسيرته ضرورة لتحقيق النهضة

نائب رئيس «حماة الوطن»: الانتخابات ستشهد أكبر نسبة إقبال على الصناديق

قررنا تنظيم ورش عمل ومؤتمرات جماهيرية لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة.. والرئيس المنتخب يواجه تحديات كبيرة أبرزها الزيادة السكانية

نسبة الإقبال على الصناديق الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتعدى أى نسبة إقبال فى أى انتخابات ماضية

الصفحة السادسة

اليوم.. الدولة تكرم أوائل الجامعات فى احتفالية كبرى بالإسماعيلية

«تعظيــم ســـلام للمتفـوقيــن»

رؤساء الجامعات: الدولة اعتمدت مسارات متعددة لتنمية قدرات الشباب

«بنى سويف»: التكريم يؤكد اهتمام الدولة بالشباب وقدراتهم وإمكانياتهم.. و«العريش»: الدولة نجحت فى جعل الطلاب والشباب أولوية فى جميع الأمور

«سوهاج»: التكريم يعكس مدى الفكر والوعى وتقدير الرئيس للشباب.. و«الأهرام الكندية»: تكريم الرئيس لأوائل الخريجين نقطة فارقة فى حياة الطلاب

الخريجون: تكريم الرئيس وسام على صدورنا.. وحافز لاستمرار مسيرة البناء

خبراء: خطوة تؤكد اهتمام الدولة بشبابها

«أبوالعينين»: لرفع معنويات الخريجين واستثمار تميزهم فى خدمة المجتمع و«كمال»: الرئيس يضع الشباب والطلاب على رأس أولوياته ضمن خطط بناء الإنسان

«صبا»: قطاع التعليم الجامعى شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد «السيسى» و«السيد»: الحدث يمنح الشباب الثقة وينمى مشاعر الولاء للوطن

د. ناصر مندور: تسكين الوفود فى المدينة الجامعية وفندق الضيافة

رئيس جامعة قناة السويس: 2500 طالب متفوق يشاركون فى ملتقى الخريجين الأوائل

الصفحة السابعة

التمكين السياسى.. استراتيجية نفذتها الدولة لمعالجة تهميش الشباب

«عام الشباب» شرارة البداية.. و«الأكاديمية الوطنية» جاءت لدعم وبناء الإنسان.. والبرنامج الرئاسى استهدف إنشاء قاعدة غنية بالكفاءات الشبابية

العمل التطوعى.. قاطرة البناء وتنمية المجتمع بسواعد الشباب

التعليم الجامعى.. طفرة فى المنشآت وثورة

فى البرامج التعليمية والمناهج خلال 10 سنوات

«حياة كريمة»: ركيزة «الجمهورية الجديدة» ونستهدف تطوير قدراتهم عبر برنامج «فاليو»

ارتفاع عدد الجامعات إلى 92.. وتحقيق المركز 24 عالمياً فى مؤشر «سيماجو»

أمين «التحالف الوطنى»: لدينا 51 ألف متطوع شاركوا فى أنشطتنا بعدد 39 مليون ساعة

د. السيد عبدالخالق: الرئيس وضع قضايا الشباب على رأس أولوياته

وزير التعليم العالى الأسبق: مضاعفة الدولة ميزانية تطوير العملية التعليمية تسهم فى تحقيق التنمية

الصفحة الثامنة

أقدم مكتبات الفجالة تصارع للبقاء:

غابت الثقافة وحلت «الكشاكيل»

انتظروا المفاجآت

إلهام شاهين تجسد معاناة مرضى الزهايمر فى «ألفريدو»

«السواف» وصل المصيف فى 6 أيام: للسفر سبع فوائد.. والثامنة بـ«العَجَلة»

«مصطفى» حوّل تروسيكل لعربية «حمولتها 4 أفراد وسرعتها 100 كم»

«شجَّع الأهلى وأكل كوارع»

كواليس 24 ساعة لـ«بلوجر» بريطانى فى شوارع «المحروسة»