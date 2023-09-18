كيف تحصل على التمويل العقاري؟.. الخطوات والشروط

توفر عدد من البنوك المصرية، برامج التمويل العقاري، ومبادرات البنك المركزي المصري، لذا نرصد في السطور التالية أبرز البرامج في عدد من البنوك بالخطوات والشروط.

بالنسبة للتمويل العقاري في البنك الأهلي المصري تكون الفائدة بين 17.25% و18.75% متناقصة، بضمان تحويل المرتب، والمدة تصل إلى 15 سنة، وقيمة التمويل 70 إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه، ولا يقل العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا، ومن المستندات المطلوبة صورة البطاقة وإيصال مرافق.

مبادرة المركزي في البنك الأهلي

ومبادرة المركزي في البنك الأهلي الفائدة 3% متناقصة، المدة تصل إلى 30 عامًا، وقيمة التمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة.

التمويل العقاري في بنك مصر

وعن التمويل العقاري في بنك مصر الفائدة 16.5% إلى 17.5% متناقصة، بضمان تجويل المرتب، والمدة تصل إلى 15 سنة، وقيمة التمويل حتى 5 ملايين جنيه، والحد الأدنى للراتب 3 آلاف جنيه، وتأمين على الحياة مجانًا، ويحتاج البنك صورة البطاقة وإيصال مرافق.

ومبادرة المركزي في بنك مصر الفائدة 3% متناقصة، المدة تصل إلى 30 عامًا، وقيمة التمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة.

البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي التمويل العقاري بفائدة 13.25 إلى 15.25% متناقصة، والمدة 20 سنة وقيمة التمويل تصل إلى 5 ملايين، وقيمة القرض تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، والحد الأدنى للسن 21 عامًا والأقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال، ومطلوب صورة البطاقة وإيصال فاتورة المرافق.

وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي في التجاري الدولي الفائدة 3% متناقصة، المدة تصل إلى 30 عامًا، وقيمة التمويل العقاري يصل إلى 90% من قيمة الوحدة والشروط لمحدوي الدخل، الحد الأقصى للدخل الشهر 4500 جنيه للفرد و6000 جنيه للأسرة، ويتم دفع 10% مقدمة، وتبلغ قيمة الوحدة 350 ألف جنيه حد أقصى.