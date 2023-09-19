قرض شراء السيارة في 3 بنوك حكومية.. قيمة التمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه

تتيح البنوك المصرية، مجموعة من برامج التمويل الشخصية التي تناسب جميع فئات المجتمع، من العاملين في الشركات والهيئات الحكومية المصرية، ومن بين هذه البرامج، قرض شراء السيارة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل قرض شراء السيارة في 3 بنوك حكومية «البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك الإسكندرية».

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

- قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه مع تحويل الراتب.

- التمويل: يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

- سعر الفائدة: تبدأ من 23% إلى 24.5%.

- نوع الفائدة: متناقصة سنويًا.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: يبدأ من 1500 جنيهًا.

قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري تمويل شراء السيارة الملاكي للعاملين الدائمين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والهيئات، وللمزارعين ولأصحاب المهن الحرة بحد أقصى مليون جنيه، وتأتي تفاصيل القرض كالتالي:

- قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه.

- فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

- سعر الفائدة: 18% مع تحويل الراتب، 19% مع عدم تحويل الراتب، و21% مع الأعمال الحرة.

- مقدم السيارة: بدأ من 25%.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

- قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- التمويل: يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترة السداد: تصل إلى 12 سنوات.

- خطاب مفردات الراتب.