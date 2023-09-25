تجدد مخاوف كورونا في العراق بعد تزايد المصابين بالأمراض التنفسية

لاحظ العراقيون تزايد الإصابات بالأمراض الصدرية والتنفسية خلال الفترة الأخيرة وسط تخوفات من دخول موجة جديدة لكورونا مع انتشار متحور «ايرس» في مناطق مختلفة من العالم، غير أن السلطات الصحية في بغداد ما زالت تؤكد عدم تسجيل أي إصابات بالمتحور الجديد في العراق.

تقلبات الجو في الوقت الحالي

وقال الاخصائي بالأمراض الانتقالية، لقمان البياتي، اليوم الاثنين، بحسب موقع «بغداد اليوم»، إن تقلبات الجو مع حلول سبتمبر وأكتوبر، من الأمور التي اعتدناها، لأنه الحد الفاصل بين الصيف والخريف، ويحصل خلالهما تغير واضح في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ظهور نزلات الأنفلونزا، يقابلها تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في بعض المناطق.

تزايد الأمراض التنفسية

وتابع البياتي: «تتزايد أمراض الأجهزة التنفسية بنسب متفاوتة، لكن الأمر في العموم ضمن نطاق السيطرة، ولا قلق حيالها»، مؤكداً أن «جميع الأمراض، التي تبرز في هذه الأجواء، معروفة، ولكن تبقى مدى التغيرات المفاجئة هي المعيار الذي يحدد حجم الإصابات».

إصابات كثيرة متوقعة

وأكد الطبيب العراقي أنه يجب الاشارة إلى أن متحور كورونا موجود، وسجلت مؤخرا إصابات خفيفة لكن تبقى نزلات الأنفلونزا هي الأغلب في التقلبات المناخية.

وفي تصريحات سابقة، أكد مدير عام الصحة العامة، رياض عبدالأمير، أن حالات الإصابة بالأنفلوانزا طبيعية، وتحدث في هذا الوقت من كل عام، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تمييز بين كورونا والأنفلونزا، والأمر يتم تشخيصه فقط عبر التحاليل.