أبرز أحداث العالم في 24 ساعة.. احتجاجات بفرنسا وبريطانيا وتطعيم بايدن ضد كورونا

شهدت عددا من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين طبية وأمنية وسياسية وعسكرية، أبرزها حصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على جرعة من اللقاح المحدث المضاد لفيروس كورونا إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونز، ونرصد في التقرير التالي، أهم الاحداث خلال اليوم الماضي.

البداية من الولايات المتحدة، إذ تلقى رئيس البلاد جو بايدن جرعة من اللقاح المحدث المضاد لفيروس كورونا إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونزا، وقال كيفن أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، إنّ الأخير يأمل أن يحذو الآخرون حذوه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي العاصمة البريطانية «لندن»، تظاهر مئات البريطانيين، وسط المدينة للمطالبة بعودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، ولوح المشاركون بأعلام التكتل، وأطلق سائقون مؤيدون أبواق سياراتهم، كما رفع متظاهرون لافتات: «طريق الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما نظم أعضاء من حركة «جمهورية» البريطانية، المعارضة للنظام الملكي، احتجاجا في «قصر باكنجهام»، والتقط النشطاء الصور في القاعة الكبرى، مرتدين قمصانا كتب عليها: «ليس ملكي».

وقالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، إنّ من المفترض أن يكون أعضاء حركة «جمهورية» المعارضة للنظام الملكي قد اشتروا تذاكر دخول إلى«قصر باكنجهام» كسائحين، فيما اعتقل الأمن 6 محتجين

وفي فرنسا، شاركت عائلات ومجموعات اجتماعية ونشطاء يساريون، في مسيرة للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة، فيما خرجت أكثر من 100 مسيرة في أنحاء البلاد بسبب مقتل نائل مرزوق، على يد الشرطة يونيو الماضي.

واندلعت بعض الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاج في العاصمة «باريس»، وتعرضت سيارة شرطة وبنكا لهجوم، فيما وصفه وزير الداخلية دارمانان بالعنف غير المقبول.

وأشار قائد شرطة العاصمة الفرنسية باريس لوران نونيز على موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى اعتقال 3 أشخاص.

وفي إطار قضية مقتل زعيم السيخ، المواطن الكندي من أصل هندي، هارديب سينج نيجار في منطقة فانكوفر في 18 يونيو الماضي، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلا عن مسؤولون غربيون، إن وكالات المخابرات الأمريكية قدمت معلومات إلى «أوتاوا» بعد مقتل نيجار تفيد بتورط الهند في عملية الاغتيال.

وأشار المسؤولون، إلى أن كندا طورت معلومات استخباراتية أكثر تحديدا دفعتها إلى اتهام «نيولهي» بتدبير المؤامرة.

وفي الصومال، قُتل 13 شخصاً وأُصيب 45 آخرون، بعضهم خطيرة كما دمرت مبان، جراء تفجير انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين بمحافظة هيران وسط البلاد.

وفي إطار التوتر بين أرمينيا وأذربيجان على خلفية «قره باج»، قال وزير الخارجية الأرمينيي، أرارات ميرزويان، في كلمة أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، إنه يتعين على المجتمع الدولي إرسال بعثة أممية إلى «ناجورنو كاراباخ» لإجراء المراقبة.

واتهم وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، «باكو» بعدم المشاركة البناءة في عملية السلام، وكان وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، وعد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن غالبية الأرمن في «ناجورنو كاراباخ» سيعامَلون بصفتهم مواطنين متساوين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أشار في وقت سابق، لوزيري خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان وأذربيجان جيهون بيراموف، إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعقد اجتماعات منفصلة مع الوزيرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، أشارت، قوات حفظ السلام الروسية، إلى إصابة جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف لإطلاق النار الساري مع الانفصاليين الأرمن في «ناجورنو كاراباخ».

وفي بنين الواقعة غربي إفريقيا، أسفر انفجار خزان وقود غير قانوني، بمدينة «سيمي كراك»، المتاخمة للحدود مع نيجيريا، إلى مصرع 35 شخصا قتلوا على الأقل بينهم طفل صغير، وأصيب أكثر من10 أشخاص، فيما التهمت النيران منازل ومركبات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»

#BREAKING #Benin JUST IN: Huge warehouse fire in Benin.



At least 33 people were killed in a fire at a petrol warehouse in Seme Krake. pic.twitter.com/m6sxhAkC2S