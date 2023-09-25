متحور كورونا الجديد.. 5 أعراض إذ ظهرت عليك توجه لأقرب مستشفى

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن أعراض متحور كورونا الجديد، لا تستدعي القلق، منوهةً إلى أهمية الابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد، وارتداء الكمامات والبعد عن أي تجمعات، وحال الشعور بأي أعراض مرضية التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر لتشخيص الحالة، أو حتى الطبيب المختص، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أعراض متحور كورونا الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد

تتشابه أعراض متحور كورونا الجديد «إي جي 5»، مع أعراض فيروس كورونا «كوفيد 19»، المتعارف عليها:-

1- انخفاض نسبة الأكسجين.. حالة الإصابة الشديدة.

2- السعال وسيلان الأنف.

3- آلام بجميع أنحاء الجسم والعضلات.

4- الإصابة بالحمى والتهاب الحلق.

5- ارتفاع درجة الحرارة.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن وضع فيروس كورونا في مصر مستقر، ومصر سجلت صفر وفيات كورونا خلال أبريل 2023، وحدد أليات الوقاية من المتحورات.

كيفية الوقاية من المتحورات

1- ارتداء الكمامات.

2- الحرص على التباعد الاجتماعي.

3- المداومة على غسيل الأيدي فور لمس أي أسطح.

4- عدم الاختلاط بمصابي نزلات البرد.

5- الحرص على تهوية المنازل جيدا.

6- الحرص على الحصول على التطعيمات الجرعة الأولى والثانية والجرعة التنشيطية.