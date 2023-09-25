«شردي»: الحرية الموجودة بمصر حاليا أعادت الثقة للمواطن في نزاهة الانتخابات

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن مؤتمر اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، إن انطباعاته إيجابية للغاية، وذلك كونه صحفي وإعلامي ومر بحالة معايشة للانتخابات منذ ثمانينيات القرن الماضى.

شردي: عودة الثقة الكاملة في حياد ونزاهة العملية الانتخابية

وأضاف «شردي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ ما تمر به مصر الآن من خلال الحرية والشفافية يعيد الثقة كاملة في الحيادية والنزاهة والحديث دوما يخرج إلى الشعب المصري، وكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر يؤكدون النزاهة والحياد الذي يعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

محاولات شق الصف الوطني من خلال التشكيك في الانتخابات

وتابع أنَّ الخطاب خلال مؤتمر اليوم، نوه بضرورة الانتباه لمحاولات شق الصف الوطني من خلال التشكيك في نزاهة الهيئة الوطنية والقضاء ومحاولات تشكيك ما بين الشعب ومؤسسة عريقة، مؤكدا أنها أحد أهم رسائل مؤتمر اليوم.

وأشار «شردي»، إلى حرصه على الالتقاء بقيادات الهيئة وتوجيه الشكر لهم كقضاة والحرص على النزاهة في صندوق الانتخابات ووجود القاضي، وأن هناك اهتماما كبيرا من وكالات الأنباء العالمية بالتواجد خلال المؤتمر الصحفي اليوم وتأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على حرية متابعة العملية الانتخابية طالما تم الحصول على التصريحات اللازمة بإجراءات بسيطة وتقديم الأوراق الثبوتية، فيما أن متابعة الانتخابات في دول أجنبية لا يتم منح حرية الحركة بخلاف ما يحدث في مصر والسماح بهذه الحرية.