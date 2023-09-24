متحدث «الصوفية»: نشكر القيادة السياسية على عودة الموكب.. أسعدتم قلوب المريدين

أكّد أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، أنَّ قرار عودة الموكب الصوفي بعد 3 سنوات من وقفه بدءا من أزمة كورونا وحتى اليوم أسعد قلوب المريدين والتابعين لكل الطرق الصوفية في مصر والتي يبلغ عددها أكثر من 80 طريقة صوفية.

احتفال رسمي للمشيخة

وقال «قنديل»، لـ«الوطن» أنَّ المجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة العامة وكل الطرق والاتباع يقدمون الشكر للقيادة السياسية على موافقتها على عودة الموكب في ذكري المولد النبوي الشريف، إذ يعود الموكب للخروج من مسجد سيدي صالح الجعفري حتى مسجد الحسين بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب ويعقبها احتفال رسمي للمشيخة العامة للطرق الصوفية.

وبحسب متحدث «الصوفية»، فالحضور للحفل قيادات تنفيذية وشعبية وكبار العلماء وممثلين للمؤسسات الدينية في مصر وكل أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومن المتوقع حضور لفيف كبير من مشايخ الطرق الصوفية.

وأكّد «قنديل» أنَّ الاحتفال سيشهد أيضاً دعم الطرق الصوفية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، إذ أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفيةـ خلال اجتماعها أمسـ برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس قطاع الدعوة، والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفي، وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفي بالجمهورية، كما أرسلت الجمعية العمومية للصوفية برقية تأييد للرئيس السيسي.

تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوى

كان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، أعلن في بيان له صباح اليوم، تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوي يوم الأربعاء المقبل من مسجد سيدي صالح الجعفري عقب صلاة العصر، وصولًا إلى مسجد سيدنا الحسين حتى صلاة المغرب ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوي داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء، صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

ومن جهته، هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.