القرش: قرارات الرئيس السيسي ترسخ اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن القيادة السياسية تبدي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والفلاح المصري، مشيرا إلى أن قرار إعفاء المزارعين وإسقاط الغرامات عليهم، يستفيد منه أكثر من 80 ألف مزارع.

الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية الحياة، إن الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة، ومنها إعفاء المتعاملين مع هيئة التعمير من غرامات وفوائد الأقساط تأخير سداد الأقساط المستحقة والتي تقدر بـ نصف مليار جنيه، وأن هناك بعض المحاصيل، من ضمن الزراعة التعاقدية، ويتم إعطاء سعر ضمان للفلاح، والدولة ستعمل على الشراء من الفلاحين، لضمان تحقيق الربح للفلاح.

الدولة تعمل على تجنيب الفلاح المخاطر

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على تجنيب الفلاح المخاطر، من خلال الزراعة التعاقدية، مؤكدا أن المحاصيل التي دخلت الزراعة التعاقدية المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي يحتاجها المواطن المصري.