ضبط 91 ألف عبوة بسكويت بدون بيانات في مصنع ببرج العرب

شنت إدارة برج العرب التموينية بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع للإدارة، حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع لصناعة البسكويت، لقيامه بتدوين بيانات مغايرة للحقيقة من عنوان الجهة المنتجة، وكذلك استخدام علامة تجارية غير مسجلة، وتم التحفظ على الكميات الموجودة بالمصنع.

حملات تموينية مكبرة

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه يتم تنفيذ الحملات بشكل دوري تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على المصانع، وتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

ضبط بسكويت مدون عليه بيانات وهمية

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- 670 كرتونة، داخل كل واحدة 12 علبة، وكل علبة 6 باكو بسكويت، بإجمالي كمية قدرها 48240 علبة بسكويت، مدون عليها بيانات وهمية.

- 200 كرتونة، داخل كل واحدة 36 علبة، وكل علبة 6 قطع، بإجمالي كمية قدرها 43200 قطعة بسكويت، عليها علامة تجارية غير مسجلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.