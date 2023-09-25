اتحاد الكرة ينظم ندوة «فسيولوجيا التدريب الرياضي» في سخا بكفر الشيخ

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان «فسيولوجيا التدريب الرياضي»، بمقر نادي سخا، في كفر الشيخ، لعدد من مدربي كرة القدم، حيث تضمنت الأساليب الحديثة والعوامل المؤثرة علي القلب الرياضي للاعبين قبل وبعد المباراة، ومدى التأثير السلبي، أو الإيجابي عليهم، مع ضرورة تقنين الإجهاد البدني أثناء التدريبات، بما يحقق نتائج إيجابية على الصحة العامة للاعبين أثناء المباراة.

محاضرة عن فسيولوجيا التدريب الرياضي

وأكد الدكتور علاء القاضي، أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة، بكلية التربية الرياضية، بجامعة كفر الشيخ، كمحاضر بالندوة بنادي سخا، في كفر الشيخ، الحاصل على رخصة التدريب الأفريقية من الفئة «D»، لـ«للوطن»، أن التركيز على الجوانب الفسيولوجية من قبل المدربين بما يخص اللاعبين هو أهم عوامل النجاح وتحقيق الفوز والبطولات سواء المحلية، أو الأفريقية، أو العالمية، كأسلوب متطور في مجال التدريب الكروي الرياضي الحديث المتبع في معظم دول العالم المتقدمة كرويا.

التركيز على النقاط الشخصية لكل لاعب

وأشار علاء القاضي، إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يعي جيداً مواكبة كل جوانب العلوم الصحية باللاعبين، والارتقاء بمستوى المدربين في شتي المجالات، وهو أمر يصب في المقام الأول لصالح الكرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، والقائم بأعمال المدير الفني للاتحاد، والأمين العام لنقابه الرياضيين، والدكتور أحمد سيد، مشرف عام الدورة، والكابتن بدوى حميدة، المدير التنفيذي للمنطقة الكورة في كفر الشيخ، والكابتن علي حسن.