مي عبد الحميد لـ«الوطن»: طرح شقق جديدة بالإسكان الاجتماعي خلال 3 أشهر

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يستعد لطرح 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وأوضحت «عبد الحميد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد إتاحة فرصة الحصول على وحدة سكنية للمتقدمين السابقين الذين لم يحصلوا على وحداتهم خلال الطروحات السابقة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إرسال رسائل هاتفية بعد أسبوعين من الآن لتلبية احتياجاتهم في الحصول على وحدة سكنية، ثم سيعلن عن الإعلان التكميلي لإتاحة فرصة الحصول على شقق لجميع الراغبين.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بكل قوته على قدم وساق لتوفير الوحدات السكنية التي تليق بالمصريين وفقا لخطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

من جهتها، قالت الدكتورة ليلى عبدالقادر، ممثل البنك الدولي، إن البنك مول مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليار دولار منذ 2015، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروعات الإسكان يسير بشكل ممتاز للغاية، والبنك يهتم جدا بتمكين المرأة والشباب، والحد من الآثار السلبية على البيئة، ونشجع العمارة الخضراء ومعاييرها، متمنية أن يشارك أكبر قدر ممكن من الشباب المتسابقين.