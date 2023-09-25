افتتاح معرض أهلا مدارس للمستلزمات المدرسية بكوم حمادة في البحيرة.. تخفيضات كبرى

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المعرض السنوي لمستلزمات المدارس «أهلا مدارس»، بكوم حمادة، الذي نظمته الوحدة المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين.

افتتاح معرض أهلا مدارس في كوم حمادة

وتفقدت «بلبع»، أجنحة وأقسام المعرض التي تضمنت أجنحة خاصة بالزي المدرسي والأدوات المكتبية والأحذية والحقائب، ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجودة وأسعار السلع المعروضة التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما وجهت بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة مدن ومراكز المحافظة، لتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل.

تفقد مدارس مركز كوم حمادة

على هامش افتتاح المعرض تفقدت نائب محافظ البحيرة عددًا من مدارس إدارة بندر بدر التعليمية وهم مدرسة أمير المؤمنين الابتدائية، ومدرسة بدر الثانوية بنين، للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومتابعة السلامة الإنشائية للمدارس من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف أعمال إزالة الإشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتجميل داخل وبمحيط المدارس، مشددة على ضرورة تقويم السلوكيات الخاطئة للطلاب وتشجيع الإيجابي منها وتحفيز الطلاب والطالبات المتفوقين، ووجهت بعمل مجموعات تعليمية فصول تقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية لكافة أبنائنا الطلاب.