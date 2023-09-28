في 5 سنوات.. مصر غيرت مفهوم التعليم الفني بـ10 جامعات تكنولوجية

نجحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ5 سنوات الماضية في إنشاء وافتتاح 10 جامعات تكنولوجية لطلاب التعليم الفني في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إيجاد مسارات تعليمية جديدة تلبي طموحات الطلاب والشباب المصريين للحصول على تعليم وتدريب متميز يؤهلهم للانخراط قي سوق العمل إقليميًا ودوليًا.

إنشاء الجامعات التكنولوجية العشرة بمختلف المحافظات

وأوضحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لتقرير صادر عنها تفاصيل إنشاء الجامعات التكنولوجية العشرة بمختلف المحافظات، موضحة أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى في 2019، في (القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبني سويف)، وتشمل عددًا من البرامج المتميزة، وهي (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والأوتوترونيك، والميكاترونيك، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا الغاز والبترول، وتكنولوجيا السكك الحديدية)، حيث تضم خطة التوسع في الجامعات التكنولوجية الجديدة 6 جامعات جارٍ العمل على إنشائها بمدن (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، الأقصر الجديدة - طيبة، برج العرب، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية).

شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب

وقالت الوزراة إن الجامعات التكنولوجية تقوم بعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لتوفير الموارد البشرية الفنية المُتخصصة، وتقديم المُساعدة الفنية والإدارية، والاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المُهتمة بالتعليم والتدريب، وتوفير تعليم تكنولوجي يُقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بتأهيل الخريجين، ليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.