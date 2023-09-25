محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية لمتابعة الاستعداد لمهرجان الخيول

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة - بلبيس» الصحراوي والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27، التي من المُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار أيام 27 و28 و29 سبتمبر الجاري، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل افتتاح المهرجان

اطمأن محافظ الشرقية على الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل افتتاح المهرجان، وكذلك أعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان ليخرج بصورة مشرفة، مؤكداً ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

الإصرار على ظهور احتفالية افتتاح المهرجان بالشكل اللائق

كما حرص المحافظ على مشاهدة البروفات النهائية للعروض، مشيداً بالأداء المتميز والإصرار على ظهور احتفالية افتتاح المهرجان بالشكل اللائق ليتناسب مع عراقة وأصاله المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.