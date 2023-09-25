الشرقية تستعد لمهرجان الخيول العربية بقوافل بيطرية وشركتي نظافة وأمن

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، والمشرف العام على مهرجان الخيول، الانتهاء من تصميم شعار مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ27، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار ثلاث أيام هي 27 و28 و29 سبتمبر الجاري، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضي.

التعاقد مع شركتى نظافة وأمن

وأشار المحافظ إلى أن الاستعدادات ما زالت مستمرة لاستقبال الضيوف والعمل على رعايتهم وتأمينهم طوال مدة المهرجان، حيث تم التعاقد مع شركتي نظافة وأمن وذلك لخروج مهرجان الخيول بالمظهر المشرف المعتاد سنويا.

وتابع، بالنسبة للخيول تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إقامة آمنة بيطرية لها داخل «بوكسات» الاستضافة، فضلاً عن رش وتطهير أماكن إيواء الخيول، وذلك حفاظا على الصحة العامة للخيول العربية المشاركة بالمهرجان ومنعاً لانتشار أي عدوى، كما تم التأكد من تسكين سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وذلك لتأمين المهرجان.

قوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة

وأوضح محافظ الشرقية، أن مهرجان الخيول العربية في محافظة الشرقية يحظى باهتمام عالمي، نظراً لقوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة المشاركة فيه، من عدة دول عربية وأجنبية، وهىي (المملكة العربية السعودية – الكويت – المغرب - قطر – ألمانيا).