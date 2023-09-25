محافظ الشرقية يزور قرية منية سنتا ويُوجه برفع كفاءة كوبري لتسهيل المرور

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لبحث إمكانية توسعة ورفع كفاءة الكوبري أمام عزبة الحاج إبراهيم الجندي، التابعة لقرية منية سلمنت بمركز بلبيس، لتسهيل حركة السيارات والمارة في الدخول والخروج باعتباره المدخل الرئيسي للقرية.

محافظ الشرقية يزور قرية منية سنتا

جاء ذلك خلال زيارته لقرية منية سنتا للاطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع والوقوف على مستوي الخدمات المؤداة لأهالي القرية التابعة لمركز بلبيس.

محافظ الشرقية يوجه بحل مشكلات الأهالي

أدار محافظ الشرقية حواراً مع أهالي القرية واطمأن منهم علي مستوى الخدمات المقدمة لهم واستمع لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطنون، موجهاً رئيس المركز بحلها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن وتسعى لحل مشاكله، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والتعرف على شكاوى المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وحي وقرية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة عليهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.