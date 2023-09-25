إصابة 8 أشخاص في حريق مصنع بالعبور

اندلع حريق، مساء اليوم الاثنين، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، حيث تمت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجاري التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساتها وتشكيل لجنة لفحص موقف المصنع من التراخيص واشتراطات الأمن والسلامة.

الدفع بـ 9 سيارات إطفاء

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق، حيث جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وجاري أعمال التبريد السيطرة الكاملة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق

المصنع مقام على 1500 متر

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 1500 متر ومكون من 4 طوابق والحريق اندلع في أخر دورين بالمبنى.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، التي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت تحريات المباحث