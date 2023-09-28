في 9 سنوات.. طفرة غير مسبوقة بقطاع الكهرباء في عهد الرئيس السيسي

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات لحل العديد من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها البلاد، في مختلف المجالات والقطاعات، كما تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، ومن أبرز المشكلات هي عجز في الكهرباء والطاقة، وأصبحت مصر مصدرًا للطاقة.

تحسين الشبكة الكهربائية

وزارة الكهرباء عملت جاهدة على تحسين شبكات التوزيع، حتى بلغت استثمارات تحديث وتدعيم منظومة نقل التيار منذ عام 2014 حتى الآن 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء والطاقة.

رؤية الرئيس السيسي.. مصر محور تبادل الطاقة

وكانت رؤية الرئيس السيسي أن تصبح مصر هي محور تبادل الطاقة، إذ تم تحقيق ذلك عن طريق تقوية شبكة الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، وتم تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم بالشبكة، وساهم ذلك في تحسين الاستجابة والاستقرار، وتم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء.

ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء، وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة، وللاستفادة منها، كما تم تنفيذ الكثير من المشروعات بمجال محطات المحولات، الخطوط الهوائية، والجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.