«الكهرباء»: 264.5 مليون جنيه لرفع كفاءة وصيانة شبكات شمال الدلتا

كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن أن قيمة المصروف على رفع كفاءة وصيانة الشبكة خلال العام المالي 2021-2022، بلغت 264 مليونا و37 ألف جنيه، لافتا إلى أنه جرى صرف 245.5 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة و18 مليون جنيه للصيانة، إضافة إلى تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100% ورفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها 16 فرقة بإجمالي 130 فردا، وفرقتي صيانة تحت الجهد بقطاعي جنوب الدقهلية وكفر الشيخ وتجهيز فرقة ثالثة بقطاع شمال الدقهلية.

متابعة شكاوى المواطنين لسرعة إزالة الأعطال

وأشار عسل، وفقا لتقرير أداء الشركة، إلى الاستمرار في تطوير مقار الشبكات لخدمة المواطنين بالقرى الواقعة بنطاق الشركة بإجمالي 187 مقرا جرى تجهيزها بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال والصيانة وتروسيكلات ووحدات شحن للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضي لمتابعة شكاوى المواطنين لسرعة إزالة الأعطال.

تعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية

وقال رئيس توزيع كهرباء شمال الدلتا، إن نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 129.4% بإجمالي 293.156 مليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022، فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الغير 136.9% بإجمالي 336.127 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ خطة تعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات كهرباء أرضية 100% ليصبح ما جرى تنفيذه 193.530 كم بتكلفة 241 مليونا و515 ألف جنيه على 5 مراحل خلال الفترة من 2017 حتى 2022.

تطوير عواصم المحافظات

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماما بتنفيذ المشروعات القومية الواقعة بنطاقها؛ منها 34 ألف وحدة إسكان اجتماعي بنطاق محافظات الشركة، إضافة إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «المنصورة - كفر الشيخ - راس البر».

القرى الأكثر احتياجا

ولفت إلى أنه جرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة وتطوير الشبكات لـ 3 مراكز بإجمالي 72 قرية، إضافة إلى تنفيذ نموذج للمشروع بقرية أولاد صبور وهندسة المطرية وقطاع شمال الدقهلية ضمن القرى الأكثر احتياجا.

الانتهاء من إجراءات التعاقد

وقال إنه جرى الطرح والانتهاء من عمل الدراسة وتحليل المناقصة الخاصة بقرض الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» لإنشاء مشروع تحكم في 10 محطات محولات و42 لوحة توزيع و100 وحدة ربط حلقي و175 ألف عداد ذكي بقطاع كهرباء دمياط، وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد.

وأشار إلى أن إجمالي ما جرى تركيبه من عدادات مسبوقة الدفع خلال العام المالي 2021-2022 نحو 311 ألفا و673 عدادا، وبلغ عدد العدادات مسبوقة الدفع 2 مليون و746 ألفا و680 عدادا بنسبة 58% من إجمالي عدد المشتركين.

ولفت إلى أن عدد مراكز الشحن الرئيسية بلغ 55 مركزا تغطي جميع الهندسات التابعة للشركة، إضافة إلى 52 مركز شحن فرعي للتجمعات الكبيرة و320 وحدة شحن متنقلة، وبلغ عدد عمليات الشحن الإلكتروني الناجحة للشركة 36 مليونا و749 ألفا و199 شحنة.