الكهرباء: خطة لتطوير 47 مركز تحكم في شبكات التوزيع

التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لوك ريمون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بشركة شنايدر إلكتريك، والمهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي والوفد المرافق لهما، لمتابعة سير الأعمال في مراكز التحكم التي يتم تنفيذها، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية، ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية Grid Ecostruxure، ما يضمن تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بطريقة فعالة، عن طريق إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم كمرحلة أولى.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتضم هذه المرحلة مركزي تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومركزي تحكم الدقي و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

أفضل العروض وأقل الأسعار

وصرح الدكتور شاكر، بانّه جرى وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء، تغطى أنحاء الجمهورية كافة، ويتم تنفيذها على عدة مراحل، لافتا إلى الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة التي تعرضها الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتعظيم المشاركة المحلية والوصول إلى أفضل العروض وأقل الأسعار.

الاستفادة القصوى من مشروع مراكز التحكم

وأضاف شاكر، أنّ التنفيذ يتزامن مع التقدم في أعمال تطوير الشبكات على مستوى الجمهورية، حيث تصبح مهيأة لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروع مراكز التحكم، ويبدأ بعد ذلك تنفيذ المراحل التالية من المشروع، إضافة إلى اكتساب الخبرات وتهيئة العاملين بهذا المجال وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة، التي يمكن الاعتماد عليها لضمان نجاح المراحل التالية.

من جانبه، أشاد لوك ريمون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بشركة شنايدر إلكتريك مصر، باهتمام مصر بوجود شبكة ذكية تستطيع تلبية احتياجاتها لتحقيق خطط النمو، وتتوافر بها مواصفات الاعتمادية والثبات وقلة عدد مرات وزمن الانقطاع الكهربائي، خاصة مع تزايد استخدام الطاقة، وفي ظل عمليات النمو الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030.

الاستثمار في المشروعات القومية بمصر

وأعرب ممثلو الشركة، عن اعتزام الشركة بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، وحرصها كشركة عالمية على الاستثمار في المشروعات القومية بمصر، ومنها التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة الكهرباء القومية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية وتوطين الصناعة في مصر، خاصة أنّ الشركة تنوى الاعتماد التدريجي على المكون المحلي في عمليات تصنيع مراكز التحكم، مع التاكيد على الاهتمام بتدريب الكوادر المصرية على التكنولوجيات الحديثة للشبكات الذكية ومراكز التحكم المتطورة.