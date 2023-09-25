رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التطوير المهني لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني؛ للوقوف على حسن سير العمل، ومتابعة خدمات الدعم للطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وربطهم بمجتمع الأعمال، وكذا صقل مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة التي تلبي احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

رؤية المركز وخططه المستقبلية وأهدافه

واطلع رئيس الجامعة على البنية التحتية للمركز وما يضمه من مكاتب وقاعات تدريبية، كما استمع إلى شرح مفصل عن رؤية المركز وخططه المستقبلية وأهدافه، وإنجازاته خلال الفترة الماضية وتميزه في تقديم 20 برنامجا تدريبيا استفاد منه ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، ومن أبرزها برنامج إعداد المدربين.

وأكد فرحات أهمية الدور الذي يقدمه المركز والذي يستهدف طلاب الجامعة وخريجيها؛ بهدف تنمية مهاراتهم في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم التوظيفية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.

تزويد المركز بشاشة تفاعلية لتطوير الخدمات

وطالب رئيس الجامعة بزيادة عدد البرامج التدريبية ذات الإقبال المكثف من للطلاب والمؤهلة لسوق العمل وأهم السمات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال، مطالباً بتزويد المركز بشاشة تفاعلية لتطوير الخدمات المقدمة، وزيادة الامكانات البشرية المؤهلة؛ لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، في خلق الوظيفة الملائمة التي تُلبي تطلعاتهم.