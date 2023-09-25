تراجع أسعار زيت الطعام في الأسواق.. شعبة السلع الغذائية تكشف السبب

تشهد أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية، الفترة الحالية، داخل المحلات التجارية، تراجعا ملحوظا، وذلك مقارنة بأسعار الشهر الماضي، ليسجل سعر طن زيت الذرة الخام 40500 جنيه، فيما بلغ سعر طن زيت الذرة المقرر 48500 جنيه، كما وصل سعر زيت عباد الشمس 47500 جنيه، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سبب تراجع أسعار الزيت بالأسواق

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة السلع الغذائية في الجيزة، إن أسعار الزيت متراجعة في الأسواق الفترة الحالية، وذلك مقارنة بأسعار الشهر الماضي كما يختلف سعر الزجاجة حسب النوع والمنطقة، ويرجع سبب الانخفاض إلى وفرة المعروض والمخزون الاستراتيجي التي قامت به الحكومة الذي يكفي لمدة 6 سنوات.

أسعار الزيت

وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بمزيد من التراجع في الأسواق المصرية، وذلك خلال الفترة القادمة وبالنسبة لسعر زجاجة 800 جرام تبلغ 40 جنيها بعد أن وصلت إلى 50 جنيها كما يصل سعرها داخل منافذ التموين إلى 30 جنيها.