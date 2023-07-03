أسعار الزيت والسلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية.. أقل من السوق بنسبة 35%

تواصل الشركة القابضة للسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 و35% في جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الغذائية، في ظل ارتفاع أسعار السلع في السلاسل التجارية الكبرى بالأسواق.

أسعار الزيت في المجمعات الاستهلاكية

- زجاجة زيت خليط 5 كيلو 270 جنيها.

- زجاجة زيت خليط 3 كيلو 137 جنيها.

- زجاجة زيت ذرة 2 كيلو 128 جنيها.

- زجاجة زيت خليط 700 جرام 32 جنيها.

أسعار السلع الغذائية فى المجمعات

- الأرز الأبيض بين 16 - 23 جنيها للكيلو حسب النوع.

- الدقيق 18- 20 جنيها حسب النوع.

- السكر من 14.5 إلى 16 جنيها.

- شيكارة مكرونة يبلغ وزنها 10 كيلو 155 جنيها.

- شيكارة مكرونة يبلغ وزنها 5 كيلو 78 جنيها.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 22 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 10 جنيهات.

أسعار الأسماك المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

- سمك شبار من 40 - 50 جنيها.

- البوري بين 65 - 80 جنيها.

- سمك فيليه 95 جنيها.

- كاليماري 150 جنيها.

- جمبري صغير 140 جنيها .

- سمك باغة 43 جنيها.

- سمك سردين 40 جنيها.

- رنجة 38 جنيها.

- سمك مكرونة 50 جنيها.