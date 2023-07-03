الغرف التجارية بالإسكندرية: تراجع أسعار الزيت والأرز والبيض في الأسواق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات «الوطن»، إنّ الفترة الحالية تشهد تراجع أسعار الزيت والأرز والبيض في الأسواق المصرية، في ظل استقرار العديد من السلع منذ فترة طويلة وذلك بسبب التوازن القائم حاليًا بين العرض والطلب.

توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف المنوفي، أنّ الفترة الماضية شهدت جميع الأسواق المصرية، إقبالا كثيفًا على شراء الأرز والزيت وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في ظل أنّ السلع الغذائية الأساسية كافة، متوفرة في الأسواق المصرية، وتختلف الأسعار حسب الأنواع والمكان التجاري الذي يفضل المواطن الشراء منه، متوقعًا مزيدا من التراجع الفترة المقبلة.

أسعار السلع الغذائية

وتابع أنّ سعر طن الأرز يبلغ 3000 جنيه، فيما يسجل الأرز السائب في الأسواق 25 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر زجاجة الزيت الـ750 مللي بين 40 و45 جنيهًا، واللتر بين 60 و65 جنيهًا، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 120 و125 جنيهًا، والأبيض بين 115 و120 جنيهًا.