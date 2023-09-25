حسام هزاع: مصر مؤهلة للسياحة العلاجية ونحتاج برامج تسويق متخصصة

أكد حسام هزاع الخبير السياحي، أهمية السياحة العلاجية والتسويق لها بقوة، مشيرًا إلى أن هناك مراكز قائمة بالفعل، لكن يجب الاهتمام بالشركات التي تقدم مثل هذا النوع من السياحة.

السياحة الاستشفائية يقصدها كثيرون وخاصة ممن يعانون الأمرا ض الجليدة

وقال حسام هزاع، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن السياحة الاستشفائية يقصدها كثيرون، خاصة من يعانون الأمرا ض الجليدة والعظام، حيث يستغرقون فترات طويلة في المناطق التي ينزلون بها.

وذكر أن هذه الأنماط السياحية يقصدها مجموعة من السياح من وسط وغرب أوروبا، وهناك تجهيزات وفنادق على أعلى مستوى، مجهزة بكل ما تحتاجه هذه النوعية من السياحة، ولابد من تسويق أكبر وخاصة من خلال المعارض الدولية.

الناس مدربة على استقبال السائح القادم للسياحة

وواصل حسام هزاع: «لابد من برامج متخصصة للسياحة العلاجية، ولا بد من تسويق موجه للمنظمات السياحة والعلاجية والمستشفيات الطبية بالخارج للقدوم لمصر وجذب السياح لمصر»، وأضاف: «الناس مدربة على استقبال السائح القادم للسياحة الاستشفائية والعلاجية، وهناك تجهيزات في كافة المراكز.. ومتوسط إنفاق السياحة الاستشفائية عالي جدًا».