«الاعتماد والرقابة الصحية»: السياحة العلاجية في مصر مصدر مهم للدخل القومي

قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ وسيشرف برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويرأسه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية بالإضافة إلى رئاسة شرفية من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مهما للغاية.

السياحة العلاجية مصدرا مهما للدخل القومي

وأضاف «طه» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن ملف السياحة العلاجية يعتبر مصدر مهم للدخل القومي وبخاصة العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما ينفق على السياحة الصحية حول العالم نحو 400 مليار دولار سنويا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مصر لديها من المقومات الطبيعية والحضارية وما تملكه من مناطق جذب سياحي غير مكررة على مستوى العالم ما يؤهلها للمنافسة بقوة في سوق السياحة العلاجية.

واكد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإطلاق عصر جديد للسياحة في مصر، وبالأمس تحدثت نائبة وزيرة السياحة عن أن مصر تنشد خلال الفترة المقبلة الوصول إلى 15 ملايين سائح سنويا، وهو ما يتوافق تماما مع أهداف الجمهورية في رؤية «مصر 2030».

مناطق استشفاء كثيرة

ولفت، إلى أن الأرض المصرية تزخر بالعديد من مناطق الاستشفاء وما يسمى بالسياحة الاستشفائية، حيث يأتي السياح إلى مصر للعلاج بالرمال الكبريتية والمعادن وكهوف الملح، وفي العين السخنة توجد عيون كبريتية كثيرة جدا ويتم العلاج من أمراض النقرس والعظام والروماتويد.