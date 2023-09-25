عاجل.. أول تعليق من أوسوريو بعد تعادل الزمالك أمام المقاولون.. «كشف حقيقة بكائه»

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، على تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدوري المصري الممتاز.

وقال أوسوريو: «الكرة اخترعت عام 1969 ومن هذا الوقت يوجد نوعان من الفرق تدافع أم تهاجم، الفرق التي هدفها الدفاع تقف وتلعب على المرتدة، والآخر يمسك الكرة ويهاجم وهذا الأصعب».

لعبنا بطريقة جيدة

وأضاف: «في العادة الفريق الذي يدافع يعمل على غلق المساحات، ونحن لعبنا بطريقة جيدة وكل الناشئين قدموا مستوى جيدا مثل طارق وإيشو الذي يتحسن ويقدم مستوى جيدا، وتلقينا هدفا في الثواني الأخيرة وهذه هي الكرة».

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