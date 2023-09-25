عشاق النادي الأبيض على موعد مع مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم، في الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز الموسم 2023-2024، والمقرر إقامتها الليلة على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق أول فوز في مسابقة الدوري بعد تعادله فى أولي مبارياته الأسبوع الماضي مع فريق بيراميذ بهدفين لكل منهم.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون والقنوات الناقلة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمقاولون في تمام السابعة مساء، حيث يطلق الحكم الدولي أمين عمر صافرة البداية على أرض ستاد القاهرة، ويساعده أحمد حسام طه وسيد نافع مساعدان، وحكم رابع مصطفى الشهدي، ومحمد عادل وحكم فيديو سامي هلال حكم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس الليلة وحصريا، مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، من خلال ستوديو تحليلي يضم نخبة من نقاد ونجوم الكرة المصرية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024

وترصد السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024، كما يلي.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.