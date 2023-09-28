تكريمات وأوسمة لقضاة مصر من الرئيس السيسي خلال 9 سنوات.. اعرف التفاصيل

يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الـ9 سنوات التي تولى خلالها الحكم عن تقديره الكبير لقضاء مصر وقضاتها، ويحرص دائما على «قيمة العدالة» بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة.

عيد ومنح أوسمة

وتم تحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.

تمكين شباب القضاة

كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى 9 سنوات على الاهتمام الكبير بشباب القضاة ورفع كفاءتهم عبر التدريب المستمر والتأصيل لسمة القضاء المصري الشامخ.

وقد جاء الإعداد السنوي ليوم القضاء المصري متضمنا تكريم المتميزين من شباب القضاة، والإعلان عن الفرص الجديدة للتأهيل والتدريب والتمكين بالحصول على المناصب القيادية المستحقة بالكفاءة والإنجاز وإن تنوعت أفكارهم لتظل تدور في فلك العدل بالاستفادة من علم وعمل شيوخ القضاة.