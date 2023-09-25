أحمد البنداري: مواعيد انتخابات الرئاسة تم إعلانها على موقع «الهيئة الوطنية»

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه سيتم تلقي أوراق الترشح وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، وفي نوفمبر 2023 سيتم اختيار الرمز الانتخابي ويتم إقراره من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان القائمة النهائية وبداية الدعاية الانتخابية.

البنداري: عملية الاقتراع في الخارج ثم الداخل بدءا من ديسمبر المقبل

وأضاف البنداري، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه سيبدأ في شهر ديسمبر المقبل عملية الاقتراع في الخارج ثم الداخل، والمواعيد تم إعلانها على موقع الهيئة، وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الثالثة للجمهورية الجديدة، وهناك شروط معينة ترمز للجدية وضعها القانون ويستلزم توافرها فيمن يرغب الترشح ومعلومة وفقاً للقانون، ويتم التقدم بالطلب مرفق به المستندات.

منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى وله متطلبات خاصة

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى وليس كل من يرغب في الترشح يتسنى له ذلك بسبب الشروط التي لابد من توافرها والمستندات المطلوبة أثناء تقديم طلب الترشح، ما يضمن الجدية وأن يكون المُرشح أهل لهذا المنصب.