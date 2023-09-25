مواطنون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني.. والسيسي الأنسب

رصد برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا من الشارع لمعرفة آراء المواطنين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال عملية النهضة والتنمية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني

وأشار المواطنون خلال لقائهم مع مراسل برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وحق وطني عليهم، كما أنها مظهر حضاري يعبر عن حرية المواطن في اختيار المرشح الأنسب للحكم، مؤكدين أن الرئيس السيسي الأنسب لاستكمال مسيرته وإنجاز باقي المشروعات.

وأشار المواطنون إلى أن المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة ليس لها علاقة بالأزمة الاقتصادية، ويجب استكمال عملية التطوير من خلال اختيار الرئيس الذي بدأ هذه عملية.