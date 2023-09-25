برلمانية: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي.. وأدعو المواطنين للمشاركة

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بالمؤتمر الصحفى العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لإجراءاتها ومواعيدها، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الأهم للمصريين في ممارسة حقوقهم السياسية.

تنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر

وأكدت «عليش» في بيان لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسؤولية وطنية كبيرة على النحو الذى ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، وأن دعوة كافة المنظمات الدولية للمراقبة يدل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فؤ العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي يقفون على مسافة واحدة من كل المرشحين وتعهدوا بذلك أمام الشعب المصري، وذلك من أجل تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة فالانتخابات تمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه جميع المصريين.

ودعت النائبة، المواطنين من جميع أطياف الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في التصويت الإنتخابي، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها، واختيار المرشح الذي يلبى رغباتهم، مؤكدة أن إجراء الانتخابات يجرى بصورة ديمقراطية، وستكون معبرة عن إرادة الناخبين أمام الرأي العام وكذلك المجتمع الدولي بأكمله.