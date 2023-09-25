مشارك بدراسة هارفارد عن محمد صلاح: «الكينج» علامة تجارية.. ورامي عباس «مايسترو»

أعرب طاهر المعتز بالله، الكاتب المصري، المشارك في دراسة جامعة هارفارد عن محمد صلاح، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، عن سعادته بالدارسة، مشيرًا إلى أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم فقط، فقد أصبح أقوى وأكبر العلامات التجارية على مستوى العالم، وبدأ كبطل مصري ثم أصبح بطلا إقليميا، وعالميا، وأكثر ما يبهر في محمد صلاح هو «المنطق والنضج والذكاء».

«ضيوف الكينج»

وقال المعتز بالله، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن صلاح ورامي عباس استضافانا بعد الدراسة، وحينما ذهبنا له بالملعب أطلقوا علينا «ضيوف الكينج» والتقيته أكثر من مرة.

الدراسة سيتم اعتمادها للتدريس بشكل رسمي في الدراسات العليا

وكشف أن هذه الدراسة سيتم اعتمادها للتدريس بشكل رسمي في الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، معقبًا حول رد فعل صلاح بعد الدراسة قائلًا: «مكلمنيش لسه»، فثمة مشاعر عديدة تشكل مزيجًا من الفخر والحماسة بما يحققه صلاح كل مباراة وفي كل خطوة يخطوها بما يقدمه، حتى أصبح من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم.

صلاح يتعاون مع رامي عباس ويدرك قوته التسويقية

وأشار إلى أن صلاح يتعاون مع رامي عباس ويدرك قوته التسويقية، فرامي مايسترو، ومحمد صلاح مصري وعربي، وقادم من منطقة مختلفة، وخاصة الشرق الأوسط، وهذه سر قوة الدراسة.

وذكر أن الدراسة تناولت كل التفاصيل، وسبل إدارة محمد صلاح، كعلامة تجارية، وقوة جبارة.