«مكة وكيان» تداعبان محمد صلاح في تحدي الضحك.. لقطات عفوية وطريفة (فيديو)

حالة من السعادة دومًا تنتاب عشاق الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كلما شارك عبر حسابه الرسمي فيديو أو صور عائلية برفقة ابنتيه مكة وكيان، وهو ما ظهر مؤخرا خلال مقطع فيديو شاركه عبر الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وتظهر فيه ابنتيه معه في تحدي الضحك.

محمد صلاح وابنتيه مكة وكيان

شارك اللاعب المحترف في صفوف ليفربول الفيديو، وظهر من خلال وصلة هزار مع ابنتيه «مكة وكيان»، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات والإعجاب، لضحكة مكة وكيان الساحرة، وكان أكثر التعليقات أن مكة نسخة من والدتها، وإنه أفضل لاعب مصري وأفريقي.

اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الذي اعتاد مشاركة متابعيه صوره العائلية من وقت لآخر خاصة لابنته مكة التي لحقت بها كيان مؤخرًا، بعد أن أصبح من أكثر اللاعبين العرب الذين يحققون شهرة عالمية.

علاقة محمد صلاح بابنته

تتوالى الصور العائلية، التي يشارك بها النجم العالمي محمد صلاح متابعيه، مع لقطات عديدة تجمع صلاح بابنتيه «كيان ومكة»، بعد أن كان الظهور الأول للطفة «كيان» كان في مدرجات ملعب أنفيلد خلال مراسم التتويج بالدوري الإنجليزي، إذ ظهرت زوجة اللاعب، حينها داخل المدرجات ومعها ابنتهما مكة، وعادت «كيان» مُجددًا للظهور في عدة صور عقب الاحتفال بالتتويج بكأس الدوري الإنجليزي، وهي تضع تاجا على رأسها، فهو دومًا يحافظ على الظهور مع ابنته في حب ومشاركة.