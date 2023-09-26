ضبط 44 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تم ضبط 44 مخالفة متنوعة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لها.

المرور على 90 مخبزا خلال الحملات

وأوضح أنه تم المرور على 90 مخبزا في حملات رقابية على مراكز وقرى مدن بني عبيد والمطرية ودكرنس وبندر ميت غمر، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

تحرير محاضر بالمخالفات

وأسفرت الحملات التموينية عن النتائج التالية:

- محاضر نقص وزن خبز.

- 15 إنذارا لعدم وجود سجل التفتيش وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف.

- 15 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار.

- 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- محضر تعاون استهلاكي.

- محضر تجميع مواد بترولية.

وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين

وأكدت مديرية التموين أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.