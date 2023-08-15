«تموين الدقهلية»: ضبط 77 مخالفة في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 77 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية والتحفظ على المضبوطات.

حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأوضح وكيل التموين بالدقهلية، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 77 مخالفة تموينية

واضاف أن الحملات المرورية المفاجئة على أسواق ومخابز «شربين، بلقاس، أجا، بندر المنصورة، السنبلاوين، جمصة، بندر ميت غمر، وبندر المنصورة، الجمالية» أسفرت عن تحرير 77 مخالفة تموينية كالآتي:

- محضر تجميع بطاقات.

- محضر عدم تمكين حملة.

- محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر توقف عن الإنتاج.

- 2 محضرتجميع دقيق بقيمة 9 شيكارة.

- 3 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 27 شيكارة.

-11 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 15 محضر نقص وزن.

- 8 محاضرعدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر.

- 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 2 محضرسلع مجهولة المصدر.

- 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

- 1 تجميع مقررات تموينية مواد بترولية.

-1 محضر سلع منتهية الصلاحية.

- 6 محاضر عمل أكازيون بدون تصريح.

- 2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.

- محضر غش تجاري.

- محضر إثبات مبيعات وهمية.

- 2 محضر تصرف في سلع تموينية.

- 10 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.