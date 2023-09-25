«يوم الخير» توزع الأدوات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا ببورسعيد

أقامت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، معرضها الخيري للملابس والشنط والأدوات المدرسية، ضمن مبادرة «يوم الخير»، لتوزيع الشنط والملابس والأدوات الكتابية المدرسية على الأسر الأكثر احتياجا، تتفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

توزيع أعداد كبيرة من الأدوات المدرسية

وأكد عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن مركز شباب بورسعيد شهد توافد أعداد كبيرة من قاطني المناطق السكنية الأولى بالرعاية، وتم توزيع أعداد كبيرة من الملابس الجديدة والمستعملة والأدوات المكتبية وشنط المدارس على المستحقين من الأسر التي تعول أبنائها من طلاب المراحل التعليمية.

وقال مدير عام المديرية، إن إدارة تنمية الشباب تلعب دورا هاما من خلال عضوات أندية الفتاة والمرأة في تنفيذ المبادرات الخدمية على مدار العام، خاصة مبادرة «يوم الخير» التي انطلقت فكرتها من بورسعيد بقيادة عائشة الغزاوي مدير إدارة الشباب، وإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة أسماء إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لأندية الفتاة والمرأة.

المعرض الخيري الخامس

وأضاف أن المعرض الخيري لتوزيع الملابس المستعملة والشنط المدرسية الذي تم تنفيذه اليوم يعد المعرض الخامس هذا العام، حيث سبق تنفيذ معارض كبرى بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز شباب الزهور بحي الزهور وأم خلف جنوب بورسعيد والشهيد محمد ضياء الدين بقرى سهل الطينة شرق بورسعيد، ومركز شباب القابوطي بحي الضواحي، وأخيرا مركز شباب بورسعيد بحي العرب.